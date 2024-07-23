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"Вернулся чуть ли не за день до свадьбы": Самойлова вспомнила, как Джиган ей предложил пожениться

Самойлова рассказала, что Джиган спонтанно предложил ей пожениться

1:13
Шоу-бизнес

Блогерша Оксана Самойлова в YouTube-шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой призналась, что они с рэп-исполнителем Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) не планировали жениться, но решение пришло спонтанно.

Самойлова рассказала, что Джиган спонтанно предложил ей пожениться
Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Они не собирались официально регистрировать отношения даже после того, как у них появилась старшая дочь Ариела в 2011 году. Однако Джиган неожиданно для модели решил, что им нужно расписаться 12.12.2012.

В итоге музыканту пришлось задобрить сотрудниц ЗАГСа, чтобы они выделили им 10 минут для росписи в тот день, так как на эту дату люди бронировали свадьбы за много лет вперёд.

"Ему ещё пришлось лететь к себе домой и брать документы, что он там не женат. На следующий день он вылетает в Одессу за документами, вернулся чуть ли не за день до свадьбы", — поделилась воспоминаниями Самойлова.

Она отметила, что не успела ничего понять, поэтому не переживала. Роскошную свадьбу они сыграли лишь 10 лет спустя.

Ранее блогершу Анастасию Костенко высмеяли за отдых на Мальдивах.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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