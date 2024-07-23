"Вернулся чуть ли не за день до свадьбы": Самойлова вспомнила, как Джиган ей предложил пожениться

Самойлова рассказала, что Джиган спонтанно предложил ей пожениться

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Оксана Самойлова в YouTube-шоу "Дерзкая готовка" с Ляйсан Утяшевой призналась, что они с рэп-исполнителем Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин) не планировали жениться, но решение пришло спонтанно.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, PDM

Они не собирались официально регистрировать отношения даже после того, как у них появилась старшая дочь Ариела в 2011 году. Однако Джиган неожиданно для модели решил, что им нужно расписаться 12.12.2012.

В итоге музыканту пришлось задобрить сотрудниц ЗАГСа, чтобы они выделили им 10 минут для росписи в тот день, так как на эту дату люди бронировали свадьбы за много лет вперёд.

"Ему ещё пришлось лететь к себе домой и брать документы, что он там не женат. На следующий день он вылетает в Одессу за документами, вернулся чуть ли не за день до свадьбы", — поделилась воспоминаниями Самойлова.

Она отметила, что не успела ничего понять, поэтому не переживала. Роскошную свадьбу они сыграли лишь 10 лет спустя.

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