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Ксения Собчак высказалась о скандале вокруг Глюкозы: "Давно знаю истинную причину"

Ксения Собчак заступилась за Глюкозу: "Наташа была с ней близка"

1:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пристыдила тех, кто устроил травлю певице Глюкозе, которая потеряла близкого человека.

Ксения Собчак заступилась за Глюкозу: "Наташа была с ней близка"
Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Собчак упрекали в том, что она молчит и не заступается за свою подругу Наталью Ионову (настоящее имя певицы Глюкозы). После того, как певица объяснила, чем вызвано её странное поведение на концерте в Красноярске, журналистка прервала молчание.

"Я давно знаю истинную причину, и Наташино отношение к самому родному человеку", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак подчеркнула, что человек сам вправе решать — рассказывать публике о своём горе или нет. Ксения пристыдила продюсера Максима Фадеева за то, что он воспользовался ситуацией в тяжёлый для Глюкозы момент в жизни, когда у неё умерла бабушка.

"Особенно мерзко, что зная про смерть Лидии, и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией", — выразила своё возмущение журналистка.

Ранее певица Глюкоза обвинила Максима Фадеева в предательстве.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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