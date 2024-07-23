Ксения Собчак высказалась о скандале вокруг Глюкозы: "Давно знаю истинную причину"

Ксения Собчак пристыдила тех, кто устроил травлю певице Глюкозе, которая потеряла близкого человека.
Собчак упрекали в том, что она молчит и не заступается за свою подругу Наталью Ионову (настоящее имя певицы Глюкозы). После того, как певица объяснила, чем вызвано её странное поведение на концерте в Красноярске, журналистка прервала молчание.
"Я давно знаю истинную причину, и Наташино отношение к самому родному человеку", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Собчак подчеркнула, что человек сам вправе решать — рассказывать публике о своём горе или нет. Ксения пристыдила продюсера Максима Фадеева за то, что он воспользовался ситуацией в тяжёлый для Глюкозы момент в жизни, когда у неё умерла бабушка.
"Особенно мерзко, что зная про смерть Лидии, и как Наташа была с ней близка, Максим Фадеев так цинично просто пользуется ситуацией", — выразила своё возмущение журналистка.
Ранее певица Глюкоза обвинила Максима Фадеева в предательстве.
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