"Это не место силы": блогершу Костенко и бывшего мужа Ольги Бузовой высмеяли за отъезд на Мальдивы

Блогерша и модель Анастасия Костенко вместе с супругом, экс-футболистом Дмитрием Тарасовым и четырьмя детьми отправилась на Мальдивы.
В личном блоге она опубликовала несколько кадров с отдыха.
"Моё место силы", — написала она.
Однако поклонники не оценили их выбор и написали, что место силы россиянина должно быть на родине — например, на Алтае.
Помимо этого, они высмеяли супружескую пару и отметили, что они скорее всего отправились за пятым малышом.
"Это не место силы, а немного другое место. Ждём новостей о пятой беременности", — написал один из комментаторов.
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