"Это не место силы": блогершу Костенко и бывшего мужа Ольги Бузовой высмеяли за отъезд на Мальдивы

Блогершу Костенко высмеяли за отъезд с детьми на Мальдивы

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и модель Анастасия Костенко вместе с супругом, экс-футболистом Дмитрием Тарасовым и четырьмя детьми отправилась на Мальдивы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм, PDM

В личном блоге она опубликовала несколько кадров с отдыха.

"Моё место силы", — написала она.

Однако поклонники не оценили их выбор и написали, что место силы россиянина должно быть на родине — например, на Алтае.

Помимо этого, они высмеяли супружескую пару и отметили, что они скорее всего отправились за пятым малышом.

"Это не место силы, а немного другое место. Ждём новостей о пятой беременности", — написал один из комментаторов.

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