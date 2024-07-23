Звезда Первого канала рассказала, почему стала реже видеться с внуками

Телеведущая Арина Шарапова редко видится с повзрослевшими внуками

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Арина Шарапова в беседе с Леди.Mail.ru призналась, что в последнее время редко видится с внуками. Чаще они созваниваются по телефону.

Фото: youtube.com by канал Историс - Откройте, Давид!, PDM

Она указала на то, что мальчики уже взрослые — Никите 17 лет, а Степану — 14 лет. По её словам, наследникам уже неинтересно даже приезжать к ней на дачу.

"У внуков своя жизнь, постоянно какие-то дела. Старший окончил школу и готовится поступать в вуз. Но мы стараемся как можно чаще созваниваться, общаться хотя бы по телефону", — поделилась знаменитость.

Арина Шарапова родила сына Данилу в 20 лет от поэта Олега Борушко, с которым рассталась в 1986 году. Наследник телеведущей женат на возлюбленной Алине, с которой растит двоих сыновей.

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