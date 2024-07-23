Жена телеповара Ивлева назвала страну, в которой её тело не отекает

Супруга телеповара Константина Ивлева Валерия Куденкова продемонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе в Греции и заявила, что это единственная страна, где её тело не отекает.
Валерия Куденкова запечатлела себя в красном бикини, показав накаченный пресс и загорелые ноги.
"И что самое удивительное — это первая страна, где я не отекаю. Тело шикарно себя чувствует, кожа не сохнет", — отметила она.
Валерия Куденкова стала второй супругой Константина Ивлева. Они поженились в 2021 году, а год спустя у них родилась дочь Ника. Супруга шоумена признавалась, что решилась на пластическую операцию ради фигуры мечты.
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