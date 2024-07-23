Жена телеповара Ивлева назвала страну, в которой её тело не отекает

Жена телеповара Константина Ивлева продемонстрировала фигуру в Греции

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга телеповара Константина Ивлева Валерия Куденкова продемонстрировала фигуру в купальнике на отдыхе в Греции и заявила, что это единственная страна, где её тело не отекает.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Валерии Куденковой в Инстаграм, PDM

Валерия Куденкова запечатлела себя в красном бикини, показав накаченный пресс и загорелые ноги.

"И что самое удивительное — это первая страна, где я не отекаю. Тело шикарно себя чувствует, кожа не сохнет", — отметила она.

Валерия Куденкова стала второй супругой Константина Ивлева. Они поженились в 2021 году, а год спустя у них родилась дочь Ника. Супруга шоумена признавалась, что решилась на пластическую операцию ради фигуры мечты.

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