Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самойлова рассказала, что Джиган спонтанно предложил ей пожениться
При ДТП в Турции погибла российская байкерша МотоТаня. Что о ней известно?
Полезные свойства календулы и как вырастить ее на приусадебном участке
В Испании введут штрафы для туристов, бросающих полотенца на пляже
Блогершу Костенко высмеяли за отъезд с детьми на Мальдивы
Чего боятся кошки: люди, которые вызывают у питомцев дискомфорт
Почему не стоит заправлять кондиционер автомобиля у случайных мастеров
С сайта МОК удалили информацию о трансляции Игр-2024 для российских зрителей
Телеведущая Арина Шарапова редко видится с повзрослевшими внуками
"Не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!": Самбурская призвала не верить словам Глюкозы про антидепрессанты

Настасья Самбурская не поверила словам Глюкозы о влиянии антидепрессантов

0:51
Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская отреагировала на слова исполнительницы Натальи Ионовой-Чистяковой о том, что на её поведение в Красноярске повлияли антидепрессанты.

Настасья Самбурская не поверила словам Глюкозы о влиянии антидепрессантов
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

Настасья Самбурская заявила, что препараты призваны снимать тревогу и возвращать вкус к жизни. Она отметила, что такой вид лечения спасал и жизни, и семьи, и карьеры.

"Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения. Не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!" — заявила она.

Она отметила, что поддерживает миллионы людей вместо одного, который, по её мнению, дезинформирует народ.

Ранее стало известно, куда Павел Прилучный улетел с женой и детьми.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Павел Прилучный с женой и тремя детьми улетел на Мальдивы
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: крепость отношений и опровержение слухов о разводе
Как правильно ухаживать за алоэ в домашних условиях
Летние маски для кожи: натуральные маски в домашних условиях
Valorant выйдет на консолях 26 июля
ВС РФ ударом "Искандера-М" уничтожили около 50 инструкторов НАТО
Почему кошки подглядывают за хозяином в туалете?
Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о "страшном состоянии" и страхе заразить людей
В Калининграде туристам предлагают экскурсии на воздушных шарах
Овечкин рассказал, где будет жить после завершения карьеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников