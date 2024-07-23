"Не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!": Самбурская призвала не верить словам Глюкозы про антидепрессанты

Настасья Самбурская не поверила словам Глюкозы о влиянии антидепрессантов

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и певица Настасья Самбурская отреагировала на слова исполнительницы Натальи Ионовой-Чистяковой о том, что на её поведение в Красноярске повлияли антидепрессанты.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец, PDM

Настасья Самбурская заявила, что препараты призваны снимать тревогу и возвращать вкус к жизни. Она отметила, что такой вид лечения спасал и жизни, и семьи, и карьеры.

"Если вы не вывозите, обратитесь к неврологу или психиатру за рецептом и схемой лечения. Не потянет вас прилюдно самоудовлетворяться!" — заявила она.

Она отметила, что поддерживает миллионы людей вместо одного, который, по её мнению, дезинформирует народ.

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