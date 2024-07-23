Жена Павла Прилучного рассказала, в какую страну они улетели из России вместе с детьми

Актёр Павел Прилучный вместе с супругой, актрисой Зепюр Брутян и тремя детьми улетел из России. Он опубликовал в личном блоге фотографии из самолёта, а его жена рассказала о пункте назначения.
Зепюр Брутян раскрыла, что они всей семьёй отправились отдыхать на Мальдивы.
"Всё, мы в отпуск", — отметила актриса.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съёмках сериала "В клетке". Они поженились в 2022 году, а в апреле 2023 года у них родился сын Микаэль. Также у актёра есть двое детей от предыдущего брака — сын Тимофей и дочь Мия.
Недавно Павел Прилучный подал в суд иск с требованием пересмотреть местожительство двух старших детей.
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