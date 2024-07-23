Жена Павла Прилучного рассказала, в какую страну они улетели из России вместе с детьми

Павел Прилучный с женой и тремя детьми улетел на Мальдивы

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный вместе с супругой, актрисой Зепюр Брутян и тремя детьми улетел из России. Он опубликовал в личном блоге фотографии из самолёта, а его жена рассказала о пункте назначения.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм, PDM

Зепюр Брутян раскрыла, что они всей семьёй отправились отдыхать на Мальдивы.

"Всё, мы в отпуск", — отметила актриса.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съёмках сериала "В клетке". Они поженились в 2022 году, а в апреле 2023 года у них родился сын Микаэль. Также у актёра есть двое детей от предыдущего брака — сын Тимофей и дочь Мия.

Недавно Павел Прилучный подал в суд иск с требованием пересмотреть местожительство двух старших детей.

Ранее Отар Кушанашвили объяснил, почему не хочет встречаться с друзьями.