"Страшное состояние": больной раком Отар Кушанашвили объяснил, почему не хочет встречаться с друзьями

Шоумен Отар Кушанашвили рассказал о "страшном состоянии" и страхе заразить людей

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили в личном блоге признался, что не готов видеть всех желающих с ним встретиться людей. Например, он попросил не приезжать к нему в гости рэпера T-Killah (настоящее имя Александр Тарасов).

Фото: youtube.com by канал Saberov Ruslan, PDM

Кушанашвили, у которого обнаружили рак, признаётся, что боится заразить людей.

"Вдруг я заражу людей, вдруг я засну во время разговора. Страшное состояние… То у меня колет в одном месте, то в другом", — высказался о самочувствии журналист.

Он заверил, что обязательно встретится со всеми желающими, когда пройдёт весь путь лечения. Телеведущий уверен, что тогда уже точно никого не заразит, так как жизнь будет другой.

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