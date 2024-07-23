"Со мной шутки плохи": Гоген Солнцев натравил на супругу с новорождённым сыном органы опеки

Шоумен Гоген Солнцев привёл к жене с грудным ребёнком сотрудников опеки

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Гоген Солнцев в личном блоге рассказал, что направил в квартиру к супруге сотрудников опеки. Он уверен, что его избранница не в состоянии оказать должный уход новорождённому сыну.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Гогена Солнцева, PDM

Гоген Солнцев намерен забрать мальчика, которого назвали Иван, к себе и лишить мать родительских прав. Он обвиняет супругу в ненадлежащем уходе за малышом и пьянстве.

"Вместо того, чтобы показать ребёночка скорой помощи, опеке, полицейским, она просто пьяная начала грубить службам, снимая все на камеру. Если бы сразу открыла дверь, её бы никто не стал взламывать", — написал он.

Шоумен добавил, что с ним шутки плохи, и он не собирается останавливаться и отдавать жене своего сына.

Гоген Солнцев сообщил, что его сын постоянно плачет и голоден, поэтому он намерен обратиться в суд.

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