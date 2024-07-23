Лонгория сталкивается с проблемами платья на съёмках и на мероприятии

Ева Лонгория попадает в неловкую ситуацию с платьем на съёмках

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская актриса испанского происхождения Ева Лонгория оказалась в неловкой ситуации на съемках, когда ей понадобилась помощь с платьем. Звезда "Отчаянных домохозяек" рисковала, появившись на улице без бюстгальтера в обтягивающем красном платье на тонких бретельках. В какой-то момент лямки платья растянулись, и съемочная группа поспешила ей на помощь. В то время как дизайнер пытался починить платье, Ева сама попыталась исправить ситуацию, застегнув болтающуюся бретельку.

Фото: openverse.org by UnidosUS, CC BY-SA 2.0

Ранее, на мероприятии Global Gift Gala в Марбелье, актриса также столкнулась с проблемами с платьем, и ей помогла подруга, актриса Вики Мартин Беррокаль. После того как ситуация была урегулирована, знаменитости посмеялись над инцидентом и продолжили вечер.