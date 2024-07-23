"Наташа, поправляйся": Галустян обратился к Глюкозе после её заявления о приёме антидепрессантов

Актёр и юморист Михаил Галустян публично поддержал певицу Наталью Чистякову-Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза, после скандального выступления в Красноярске.
В личном блоге артист пожелал исполнительнице скорейшего выздоровления.
"В жизни всякое бывает. Мы рядом. Мы вместе. Береги себя. Посылаю лучи добра", — поделился шоумен.
Наталья Чистякова-Ионова угодила в скандал после выступления на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителем, она вышла на сцену в неадекватном состоянии — не попадала в ноты, чесала себя за причинные места и материлась.
Сама артистка спустя некоторое время отметила, что последний месяц был для неё очень сложным из-за смерти бабушки и "предательства" бывшего продюсера. По её словам, она начала приём антидепрессантов, но не знала об их действии.
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