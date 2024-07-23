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Блейк Лайвли в наряде Дэдпула на премьере фильма мужа

Лайвли в сексуальном комбинезоне блистает на премьере "Дэдпула и Росомахи"

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Шоу-бизнес

Блейк Лайвли произвела впечатление на звездной премьере нового фильма своего мужа Райана Рейнольдса в Нью-Йорке, выбрав для события наряд в стиле Дэдпула. Для показа фильма "Дэдпул и Росомаха" актриса выбрала облегающий комбинезон с открытыми плечами, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Лайвли в сексуальном комбинезоне блистает на премьере "Дэдпула и Росомахи"
Фото: openverse.org by rwoan, CC BY-SA 2.0

В наряде, украшенном бусинами в виде роз и шипов, Блейк Лайвли выглядела как острая на язык антигероиня. Она позировала рядом со своим мужем в смокинге и подругой-супермоделью Джиджи Хадид. Наряд дополняли длинные рукава, перчатки и блестящие туфли на шпильке, создавая завершенный образ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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