Блейк Лайвли в наряде Дэдпула на премьере фильма мужа

Лайвли в сексуальном комбинезоне блистает на премьере "Дэдпула и Росомахи"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блейк Лайвли произвела впечатление на звездной премьере нового фильма своего мужа Райана Рейнольдса в Нью-Йорке, выбрав для события наряд в стиле Дэдпула. Для показа фильма "Дэдпул и Росомаха" актриса выбрала облегающий комбинезон с открытыми плечами, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Фото: openverse.org by rwoan, CC BY-SA 2.0

В наряде, украшенном бусинами в виде роз и шипов, Блейк Лайвли выглядела как острая на язык антигероиня. Она позировала рядом со своим мужем в смокинге и подругой-супермоделью Джиджи Хадид. Наряд дополняли длинные рукава, перчатки и блестящие туфли на шпильке, создавая завершенный образ.