Блейк Лайвли в наряде Дэдпула на премьере фильма мужа

Блейк Лайвли произвела впечатление на звездной премьере нового фильма своего мужа Райана Рейнольдса в Нью-Йорке, выбрав для события наряд в стиле Дэдпула. Для показа фильма "Дэдпул и Росомаха" актриса выбрала облегающий комбинезон с открытыми плечами, который подчеркнул ее стройную фигуру.
В наряде, украшенном бусинами в виде роз и шипов, Блейк Лайвли выглядела как острая на язык антигероиня. Она позировала рядом со своим мужем в смокинге и подругой-супермоделью Джиджи Хадид. Наряд дополняли длинные рукава, перчатки и блестящие туфли на шпильке, создавая завершенный образ.
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