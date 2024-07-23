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"Моя репутация дороже денег": Филипп Киркоров обратился к Любови Успенской после победы в суде

Филипп Киркоров напомнил о важности репутации после победы над Любовью Успенской

1:06
Шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров после победы в суде над певицей Любовью Успенской заявил, что репутация дороже денег.

Филипп Киркоров напомнил о важности репутации после победы над Любовью Успенской
Фото: youtube.com by канал Александр Добровинский, PDM

В личном блоге музыкант отметил, что его расстроила сумма иска, так как те средства, что он запрашивал, были бы нужнее благотворительным фондам. Однако он считает, что и обозначенная сумма в 280 тысяч рублей будет полезной.

Киркоров подчеркнул, что далеко не всё оценивается исключительно деньгами. Он хотел добиться правосудия и доказать, что публичные люди тоже несут ответственность за свои высказывания.

"Моя репутация дороже денег. Для меня важно было, чтобы Любовь Залмановна Успенская и другие особи впредь думали прежде, чем оболгать и оскорбить публичного человека", — заявил певец.

Филипп Киркоров напомнил Любови Успенской, что ждёт от неё публичных извинений.

Ранее стало известно, что власти Уфы планируют потратить 38 млн рублей на гонорары артистам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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