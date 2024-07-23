"Моя репутация дороже денег": Филипп Киркоров обратился к Любови Успенской после победы в суде

Народный артист РФ Филипп Киркоров после победы в суде над певицей Любовью Успенской заявил, что репутация дороже денег.
В личном блоге музыкант отметил, что его расстроила сумма иска, так как те средства, что он запрашивал, были бы нужнее благотворительным фондам. Однако он считает, что и обозначенная сумма в 280 тысяч рублей будет полезной.
Киркоров подчеркнул, что далеко не всё оценивается исключительно деньгами. Он хотел добиться правосудия и доказать, что публичные люди тоже несут ответственность за свои высказывания.
"Моя репутация дороже денег. Для меня важно было, чтобы Любовь Залмановна Успенская и другие особи впредь думали прежде, чем оболгать и оскорбить публичного человека", — заявил певец.
Филипп Киркоров напомнил Любови Успенской, что ждёт от неё публичных извинений.
Ранее стало известно, что власти Уфы планируют потратить 38 млн рублей на гонорары артистам.
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