Интервью о помолвке: "Организованное реалити-шоу" или недопонимание

Мишаль Хусейн отвечает на критику Меган Маркл

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2022 году герцогиня Сассекская подвергла королевскую семью резкой критике в своём "документальном сериале" с принцем Гарри. Одной из тех, кто пострадал от этой критики, оказалась Мишаль Хусейн. Ведущая BBC провела телевизионное интервью после объявления о помолвке Меган и Гарри пять лет назад. Меган заявила, что встреча с Хусейн была "организованным реалити-шоу" и пожаловалась, что ведущая не была достаточно чуткой и тёплой. Меган предпочла бы, чтобы интервью проводила её соотечественница, американка Опра Уинфри.

Фото: openverse.org by Northern Ireland Office, CC BY 2.0

Обычно сдержанная Хусейн решила ответить на критику герцогини, заявив, что была в замешательстве от нападок. Меган, которая не была наивной жертвой какого-то заговора, казалось, уже продумала свои планы на будущее. Хусейн в августовском номере журнала Saga написала, что её интервью о помолвке Гарри и Меган не было "срежиссированным реалити-шоу", и добавила, что не было никаких намеков на грядущие неприятности.