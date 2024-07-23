Пир во время чумы: почему бюджетные деньги тратятся на гонорары артистов

Российские артисты выступят на Дне города Уфы за 38 миллионов рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские артисты Юрий Антонов, Олег Газманов и Гарик Сукачёв выступят на концерте к 450-летию Уфы. Стоимость их услуг составляет порядка 38 млн рублей, согласно порталу госзакупок.

Фото: youtube.com by канал SHUMILOVF, PDM

Известно, что Муниципальный "Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий" (МАУК УЦТП) заключил 16 договоров на организацию выступлений российских певцов.

Автор портала argumenti.ru задаётся вопросом, действительно ли во время проведения специальной военной операции требуется тратить бюджетные средства на гонорары артистов.

С одной стороны, такие масштабные праздники повышают престижность города, привлекают туристов и являются важными инвестициями. Однако, большинство россиян склоняются к тому, что такие средства можно было бы потратить с большей пользой — например, на помощь бойцам СВО или обустройство города, помощь горожанам — детям и пенсионерам.

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