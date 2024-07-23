Пир во время чумы: почему бюджетные деньги тратятся на гонорары артистов

Российские артисты Юрий Антонов, Олег Газманов и Гарик Сукачёв выступят на концерте к 450-летию Уфы. Стоимость их услуг составляет порядка 38 млн рублей, согласно порталу госзакупок.
Известно, что Муниципальный "Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий" (МАУК УЦТП) заключил 16 договоров на организацию выступлений российских певцов.
Автор портала argumenti.ru задаётся вопросом, действительно ли во время проведения специальной военной операции требуется тратить бюджетные средства на гонорары артистов.
С одной стороны, такие масштабные праздники повышают престижность города, привлекают туристов и являются важными инвестициями. Однако, большинство россиян склоняются к тому, что такие средства можно было бы потратить с большей пользой — например, на помощь бойцам СВО или обустройство города, помощь горожанам — детям и пенсионерам.
Ранее невеста Григория Лепса продемонстрировала фигуру в купальнике.
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