18-летняя невеста Григория Лепса улетела в Турцию и показала фигуру в купальнике

18-летняя невеста Григория Лепса показала фигуру на турецком курорте

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная музыканта Григория Лепса Аврора Киба в личном блоге продемонстрировала фигуру в купальнике у бассейна при отеле в Бодруме.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм, PDM

Известно, что молодая девушка остановилась в люксе с дизайнерской отделкой, рассчитанном на четырёх человек.

Она опубликовала несколько кадров, на одном из которых запечатлена в чёрном бикини и прозрачным шортиках. Аврора Киба убрала волосы в пучок и закрыла глаза рукой.

Аврора Киба стала интересна публике после того, как закрутила роман с 62-летним певцом Григорием Лепсом. Музыкант в одном из шоу дал понять, что между ними что-то большее, чем дружба. Сама девушка показала дорогостоящее кольцо на безымянном пальце, намекая на помолвку с артистом.

Ранее Ида Галич показала фигуру в платье, которое боялась носить.