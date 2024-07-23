Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ограничения буксировки прицепов у китайских автомобилей
С 2020 года действует новый стандарт размера града, сообщила климатолог Чередько
Твёрк способствует пробуждению творческого потенциала у женщин
Шоумен Гоген Солнцев привёл к жене с грудным ребёнком сотрудников опеки
Hello Games выпустила масштабное обновление Worlds для No Man's Sky: новые технологии
Михаил Галустян открыто поддержал Глюкозу после скандала в Красноярске
Филипп Киркоров напомнил о важности репутации после победы над Любовью Успенской
Причины уменьшения срока службы автомобилей в последние годы
Бьянка встала на защиту Глюк’oZы после скандала на концерте в Краснодаре
"Табу для меня": Ида Галич вышла в свет в платье, которое боялась носить

Ида Галич продемонстрировала фигуру в платье, которое раньше боялась носить

1:13
Шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич в личном Telegram-канале рассказала, что впервые вышла в свет в наряде, который раньше не могла себе позволить из-за страхов.

Ида Галич продемонстрировала фигуру в платье, которое раньше боялась носить
Фото: Telegram by личный аккаунт Иды Галич в Telegram, PDM

Она отметила, что платье с короткими рукавами макарончатого стиля не только красивое, но и выставляет наружу все недостатки фигуры. Однако теперь Ида Галич, которая внимательно относится к своему здоровью и внешнему виду, может смело выйти в таком наряде.

"Не все поймут мою прежнюю боль. Я сейчас очень собой горжусь. Платья такого типа всегда были табу для меня. Это появилось недавно в моем гардеробе, но с условием, что я его буду носить расстегнутым, как топ с шортами", — рассказала блогерша.

Она подчеркнула, что попробовала застегнуть его на себе и пришла в восторг. Галич уверена, что работа над ментальным здоровьем и своим телом помогают осознать и лучше понять собственный организм.

В заключение телеведущая эмоционально заявила, что если живот чуть-чуть выпирает, то это анатомическая норма.

Ранее телеведущая Елена Николаева раскрыла, в каких случаях повышает голос на сыновей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В Вайоминге обнаружена змея возрастом 38 миллионов лет, перевернувшая наши представления об эволюции

Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.

В США нашли спящих в обнимку древних змей
Этот салат с крабовыми палочками станет вашим новым кулинарным фаворитом
Простой и вкусный салат с крабовыми палочками: рецепт, который украсит ваш праздничный стол
Кабачки, запечённые со сметаной и зеленью в духовке: будут хороши и в будни, и в праздник
Спасите свой урожай: как избавиться от медведки раз и навсегда
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Главное преимущество подтягиваний на турнике: названы основные
Как заваривать кофе, чтобы он получился вкусным и ароматным
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Мировой экономический кризис из-за краха рынка недвижимости Китая будет масштабнее, чем в 2008 году
Последние материалы
Бьянка встала на защиту Глюк’oZы после скандала на концерте в Краснодаре
Можно ли подкармливать свеклу солью
Актуальные укладки на лето 2024: текстура, крабики и гладкий пучок
Российские артисты выступят на Дне города Уфы за 38 миллионов рублей
Что можно заморозить из продуктов и блюд в морозилке
Ключевые ошибки ухода за кожей летом и как их исправить
Как научить кошку различным командам?
Жена Курбана Омарова не одобрила поведение певицу Алсу
В России закрывается отделение компании Warner Bros
Голкипер Худяков перешёл в австрийский клуб "Штурм"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников