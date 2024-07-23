"Табу для меня": Ида Галич вышла в свет в платье, которое боялась носить

Ида Галич продемонстрировала фигуру в платье, которое раньше боялась носить

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич в личном Telegram-канале рассказала, что впервые вышла в свет в наряде, который раньше не могла себе позволить из-за страхов.

Фото: Telegram by личный аккаунт Иды Галич в Telegram, PDM

Она отметила, что платье с короткими рукавами макарончатого стиля не только красивое, но и выставляет наружу все недостатки фигуры. Однако теперь Ида Галич, которая внимательно относится к своему здоровью и внешнему виду, может смело выйти в таком наряде.

"Не все поймут мою прежнюю боль. Я сейчас очень собой горжусь. Платья такого типа всегда были табу для меня. Это появилось недавно в моем гардеробе, но с условием, что я его буду носить расстегнутым, как топ с шортами", — рассказала блогерша.

Она подчеркнула, что попробовала застегнуть его на себе и пришла в восторг. Галич уверена, что работа над ментальным здоровьем и своим телом помогают осознать и лучше понять собственный организм.

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