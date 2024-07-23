"Табу для меня": Ида Галич вышла в свет в платье, которое боялась носить

Блогерша Ида Галич в личном Telegram-канале рассказала, что впервые вышла в свет в наряде, который раньше не могла себе позволить из-за страхов.
Она отметила, что платье с короткими рукавами макарончатого стиля не только красивое, но и выставляет наружу все недостатки фигуры. Однако теперь Ида Галич, которая внимательно относится к своему здоровью и внешнему виду, может смело выйти в таком наряде.
"Не все поймут мою прежнюю боль. Я сейчас очень собой горжусь. Платья такого типа всегда были табу для меня. Это появилось недавно в моем гардеробе, но с условием, что я его буду носить расстегнутым, как топ с шортами", — рассказала блогерша.
Она подчеркнула, что попробовала застегнуть его на себе и пришла в восторг. Галич уверена, что работа над ментальным здоровьем и своим телом помогают осознать и лучше понять собственный организм.
В заключение телеведущая эмоционально заявила, что если живот чуть-чуть выпирает, то это анатомическая норма.
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