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Суд обязал Любовь Успенскую выплатить Киркорову 280 тысяч рублей за оскорбление

Любовь Успенская выплатит компенсацию Филиппу Киркорову за оскорбление

1:01
Шоу-бизнес

Российские исполнители Филипп Киркоров и Любовь Успенская встретились в суде для решения вопроса о том, является ли термин "женоненавистник" оскорбительным. Любовь Успенская назвала своего коллегу этим словом в одном из интервью, обидевшись на него за поддержку хирурга Тимура Хайдарова в их конфликте.

Любовь Успенская выплатит компенсацию Филиппу Киркорову за оскорбление
Фото: commons.wikimedia by Окрас, CC BY-SA 4.0

В результате Замоскворецкий районный суд частично принял сторону Киркорова и обязал Успенскую выплатить ему 280 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства. Адвокат Киркорова заявил, что эти деньги пойдут на благотворительность.

Любовь Успенская, комментируя итоги заседания, язвительно заметила, что суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тысяч рублей, тогда как он просил 10 миллионов. Артистка также упомянула, что Киркоров заплатил своим адвокатам 1 миллион рублей, назвав это "отличной сделкой".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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