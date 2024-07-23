Суд обязал Любовь Успенскую выплатить Киркорову 280 тысяч рублей за оскорбление

Российские исполнители Филипп Киркоров и Любовь Успенская встретились в суде для решения вопроса о том, является ли термин "женоненавистник" оскорбительным. Любовь Успенская назвала своего коллегу этим словом в одном из интервью, обидевшись на него за поддержку хирурга Тимура Хайдарова в их конфликте.
В результате Замоскворецкий районный суд частично принял сторону Киркорова и обязал Успенскую выплатить ему 280 тысяч рублей за оскорбление чести и достоинства. Адвокат Киркорова заявил, что эти деньги пойдут на благотворительность.
Любовь Успенская, комментируя итоги заседания, язвительно заметила, что суд оценил "честь и достоинство" Киркорова в 70 тысяч рублей, тогда как он просил 10 миллионов. Артистка также упомянула, что Киркоров заплатил своим адвокатам 1 миллион рублей, назвав это "отличной сделкой".
Найдено самое древнее доказательство коллективной спячки змей.