"Порой выводят из себя": жена бывшего мужа Анастасии Волочковой рассказала, когда повышает голос на сыновей

Телеведущая Елена Николаева призналась, что повышает голос на малолетних сыновей

Телеведущая Елена Николаева в личном блоге опубликовала фотографии с двумя сыновьями и рассказала, что порой повышает на них голос.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм, PDM

Она отметила, что быть мамой это настоящее счастье, однако мальчики иногда выводят их с мужем из себя.

"И ещё заставляют учить уроки (а мы же вроде отучились и с дипломами). Чему я научилась от обоих малышей? Быстро успокаиваться. У меня этот навык так-то хорошо развит. В конце концов я около 15 лет работаю в прямом эфире. Но мамой служу чуть более 2,5 лет из них", — заявила Николаева.

Супруга бизнесмена Игоря Вдовина призналась, что кричит на сыновей, когда ей нужно срочно что-то сделать, а они как будто сговариваются работать против неё. Ещё одной причиной может быть приготовление стейка — в этот момент в комнате обязательно что-то летит вдребезги.

Телеведущая Елена Николаева воспитывает двоих сыновей от бывшего мужа балерины Анастасии Волочковой — двухлетнего Александра и двухмесячного Романа.

Ранее Диана Пожарская показала снимки Ивана Янковского с сыном.