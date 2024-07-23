Глюк’oZa извинилась за инцидент в Краснодаре, Бьянка просит не судить строго

Бьянка встала на защиту Глюк’oZы после скандала на концерте в Краснодаре

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюк'oZa сильно испортила свою репутацию после концерта в Краснодаре. Ситуация оказалась настолько серьезной, что ей пришлось записывать извинения в социальной сети, признав, что она находилась в измененном состоянии сознания из-за лекарственных препаратов.

Фото: youtube.com by канал Онлайн-журнал о Женском, PDM

Несмотря на это, некоторые пользователи продолжают требовать "отменить" звезду и больше не видеть её на эстраде. Коллега Ионовой, певица Бьянка, выступила в её защиту, отметив, что человек может ошибиться один раз за карьеру, длиной в 20 и более лет. По её мнению, публика слишком сурово наказывает исполнительницу за единственную ошибку, превращая её из приличной девушки, жены и матери в алкоголичку.

Бьянка подчеркнула, что у каждого бывают проступки, и теперь, зная предысторию, общественность должна судить более справедливо: Наталья обратилась к лекарственным препаратам после смерти бабушки и скандала с продюсером.