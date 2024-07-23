Бейонсе поддержала Камалу Харрис, разрешив использовать песню "Freedom" в предвыборной кампании

Американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать свою композицию "Freedom" во время президентской кампании, сообщает CNN. Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, получив разрешение на композицию всего за несколько часов до этого.
Телеканал отмечает, что обычно Бейонсе строго относится к использованию своей музыки, поэтому можно говорить о поддержке певицы.
Мать артистки, Тина Ноулз, ранее опубликовала фото с Харрис, подписав его как "Новый, молодой, резкий, энергичный".
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