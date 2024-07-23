Бейонсе поддержала Камалу Харрис, разрешив использовать песню "Freedom" в предвыборной кампании

Камала Харрис получила одобрение Бейонсе на использование песни "Freedom"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская певица Бейонсе разрешила вице-президенту США Камале Харрис использовать свою композицию "Freedom" во время президентской кампании, сообщает CNN. Политик вышла под эту песню во время своего первого визита в предвыборный штаб, получив разрешение на композицию всего за несколько часов до этого.

Фото: openverse.org by Diario Critico Venezuela, CC BY 2.0

Телеканал отмечает, что обычно Бейонсе строго относится к использованию своей музыки, поэтому можно говорить о поддержке певицы.

Мать артистки, Тина Ноулз, ранее опубликовала фото с Харрис, подписав его как "Новый, молодой, резкий, энергичный".