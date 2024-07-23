"Вау, жесть": Иван Янковский полакомился мороженым вместе с трёхлетним сыном

Диана Пожарская показала совместные фотографии Ивана Янковского с трёхлетним сыном

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Диана Пожарская в личном блоге поделилась нежными фотографиями супруга, актёра Ивана Янковского и их общего сына Олега.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ивана Янковского в Инстаграм, PDM

Артист кормил наследника мороженым с ложечки — и хотя малыш сильно запачкался лакомством, это никого не смутило.

Одной из первых на снимки отреагировала коллега Пожарской и Янковского, актриса Саша Бортич.

"Вау, жесть", — написала она.

Иван Янковский в одном из интервью признавался, что они решили назвать сына в честь знаменитого прадедушки Олега Янковского. Таким образом, им хотелось произвести реинкарнацию.

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