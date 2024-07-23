"Вау, жесть": Иван Янковский полакомился мороженым вместе с трёхлетним сыном

Актриса Диана Пожарская в личном блоге поделилась нежными фотографиями супруга, актёра Ивана Янковского и их общего сына Олега.
Артист кормил наследника мороженым с ложечки — и хотя малыш сильно запачкался лакомством, это никого не смутило.
Одной из первых на снимки отреагировала коллега Пожарской и Янковского, актриса Саша Бортич.
"Вау, жесть", — написала она.
Иван Янковский в одном из интервью признавался, что они решили назвать сына в честь знаменитого прадедушки Олега Янковского. Таким образом, им хотелось произвести реинкарнацию.
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