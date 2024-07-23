Звездная пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: романтика на публике и семейные тайны

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс заслуженно считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Вместе они уже более 12 лет и воспитывают четверых детей, а возможно, вскоре их семья пополнится пятым ребенком. Они разрушили стереотип о том, что счастье любит тишину, часто проявляя свои чувства публично.
Недавно пара устроила романтическое свидание на концерте Тейлор Свифт, а Блейк бурно отреагировала на пикантное фото супруга. Несмотря на это, один из подписчиков Блейк высказал сомнения в их браке, но актриса быстро опровергла слухи о разводе, написав, что этого не дождутся.
Также пара не раскрывает всех деталей своей личной жизни, например, не объявляли пол своего четвертого ребенка, хотя фанаты догадались, что это девочка.
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