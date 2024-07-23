Звездная пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: романтика на публике и семейные тайны

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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: крепость отношений и опровержение слухов о разводе

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Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс заслуженно считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Вместе они уже более 12 лет и воспитывают четверых детей, а возможно, вскоре их семья пополнится пятым ребенком. Они разрушили стереотип о том, что счастье любит тишину, часто проявляя свои чувства публично.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс: крепость отношений и опровержение слухов о разводе
Фото: openverse.org by rwoan, CC BY-SA 2.0

Недавно пара устроила романтическое свидание на концерте Тейлор Свифт, а Блейк бурно отреагировала на пикантное фото супруга. Несмотря на это, один из подписчиков Блейк высказал сомнения в их браке, но актриса быстро опровергла слухи о разводе, написав, что этого не дождутся.

Также пара не раскрывает всех деталей своей личной жизни, например, не объявляли пол своего четвертого ребенка, хотя фанаты догадались, что это девочка.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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