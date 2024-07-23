"С кем ты мне изменяешь?": Волочкова приревновала Шаляпина к брюнетке в бикини

Анастасия Волочкова приревновала уехавшего отдыхать без неё Прохора Шаляпина

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на публикацию артиста Прохора Шаляпина из Крыма. Она задала вопрос, с кем он ей изменяет.

Фото: youtube.com by канал ШоуДо, PDM

Прохор Шаляпин отправился в путешествие в компании неизвестной девушки. В личном блоге он опубликовал видеоролик, на котором скрыл лицо брюнетки.

"Планов громадьё. Лежим и мучаемся от жары на пляже. Дальше у нас обед, прогулка на катере, ресторан вечерний. Мучаемся", — с иронией заявил Шаляпин.

В комментариях отметилась близкая подруга певца Анастасия Волочкова, которая поинтересовалась, с кем он ей изменяет. Шаляпин заверил балерину, что любит только её, а на видео лишь съёмочный процесс.

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин сблизились после того, как балерина окончательно рассорилась с актёром Никитой Джигурдой.

Ранее стало известно, что включено в райдер Авраама Руссо.