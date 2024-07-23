Ким Кардашьян поделилась с фанатами неловким моментом в туалете

Ким Кардашьян показала неловкий момент с сестрой

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась неловким моментом из туалета в запрещённой социальной сети.

Фото: Социальные сети by Ким Кардашьян, PDM

В сторис она запечатлела себя и свою сестру Хлои Кардашьян, которая помогает ей застегнуть черное боди Skims, сидя на корточках. При этом сама Ким стоит перед Хлои со спущенными штанами. Ким пояснила, что это обычное дело для сестер, и она просто не может сама застегнуть боди, сообщает Рамблер.

Ранее, в октябре прошлого года, Ким рассказала о другом неудачном моменте, произошедшем с ней на февральском мероприятии, где она почувствовала дискомфорт в области ягодиц из-за своего наряда.