Легендарная певица Зарубина назвала реальную причину поведения Глюкозы

Певица Ольга Зарубина объяснила поведение Глюкозы в Красноярске

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте в Красноярске певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, повела себя странно, что вызвало волну критики.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, CC BY-SA 3.0

Зрители заметили её неуверенные движения, сбивчивую речь и неприличные жесты, что породило слухи о её нахождении под воздействием каких-то веществ.

Легендарная певица Ольга Зарубина также выразила своё возмущение, отметив, что подобное поведение является следствием отсутствия культуры и внутренних комплексов, сообщает "Московский Комсомолец". Зарубина подчеркнула, что в шоу-бизнесе распространено создание "звёзд" без учёта их таланта, что приводит к тому, что артисты начинают считать себя неприкасаемыми.