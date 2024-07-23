Легендарная певица Зарубина назвала реальную причину поведения Глюкозы

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Певица Ольга Зарубина объяснила поведение Глюкозы в Красноярске

0:46
Шоу-бизнес

На концерте в Красноярске певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, повела себя странно, что вызвало волну критики.

Певица Ольга Зарубина объяснила поведение Глюкозы в Красноярске
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, CC BY-SA 3.0

Зрители заметили её неуверенные движения, сбивчивую речь и неприличные жесты, что породило слухи о её нахождении под воздействием каких-то веществ.

Легендарная певица Ольга Зарубина также выразила своё возмущение, отметив, что подобное поведение является следствием отсутствия культуры и внутренних комплексов, сообщает "Московский Комсомолец". Зарубина подчеркнула, что в шоу-бизнесе распространено создание "звёзд" без учёта их таланта, что приводит к тому, что артисты начинают считать себя неприкасаемыми.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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