Приёмный сын Газманова удивил отца приятным подарком в день рождения

Российский певец Олег Газманов отметил свое 73-летие в кругу семьи, получив от близких трогательные и креативные подарки.
Приемный сын Филипп подарил ему портрет, старший сын Родион — стихотворение "Отец", а супруга Марина Газманова — фотокнигу со стихами о любви. Марина поделилась радостью в социальных сетях, назвав мужа счастливчиком, который проведет день рождения на сцене под аплодисменты преданных поклонников.
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