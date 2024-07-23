Приёмный сын Газманова удивил отца приятным подарком в день рождения

Олег Газманов встретил 73-летие с креативными подарками от семьи

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Олег Газманов отметил свое 73-летие в кругу семьи, получив от близких трогательные и креативные подарки.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Чуприна, CC BY-SA 4.0

Приемный сын Филипп подарил ему портрет, старший сын Родион — стихотворение "Отец", а супруга Марина Газманова — фотокнигу со стихами о любви. Марина поделилась радостью в социальных сетях, назвав мужа счастливчиком, который проведет день рождения на сцене под аплодисменты преданных поклонников.

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