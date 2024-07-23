Веру Брежневу растерзали за ужасное исполнение джаза: фанаты не оставили камня на камне

Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за джазовую композицию

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева столкнулась с негативной реакцией своих поклонников после публикации видеоролика в социальных сетях, где она исполняет джазовую композицию "Summertime".

Фото: Openverse by Юлия Лысенко, CC BY-SA 3.0

Многие комментаторы выразили мнение, что у Брежневой недостаточно вокальных данных для исполнения сложных джазовых произведений и посоветовали ей вернуться к более привычному репертуару, написанному Константином Меладзе.

Поклонница Елена заявила, что даже в караоке можно услышать лучшее исполнение, а Светлана Зорина отметила, что голос Брежневой ничем не выделяется. Наталья предположила, что резкая смена репертуара связана с личными изменениями в жизни певицы, возможно, новым романом с музыкантом, сообщает News.ru. Тамара Сечина добавила, что без аккомпанемента пианиста исполнение было бы невозможно слушать и порекомендовала Брежневой петь более подходящие для нее песни.