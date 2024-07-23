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Шайло Джоли-Питт отказалась от фамилии отца: адвокат объяснил причины

Адвокат назвал причину отказа Шайло Джоли-Питт от фамилии отца

1:04
Шоу-бизнес

Шайло Джоли-Питт, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, отказалась от фамилии отца, что стало результатом скандального развода и последствий этого события. Адвокат семьи, Питер Левин, пояснил, что причины такого решения включают не только личные обиды на отца, но и его отстраненность от семьи.

Адвокат назвал причину отказа Шайло Джоли-Питт от фамилии отца
Фото: Социальные сети by whoo psee, PDM

Постепенная потеря связи с отцом побудила Шайло к самостоятельности и принятия важных решений в юном возрасте.

Брэд Питт когда-то называл рождение Шайло одним из счастливейших моментов в своей жизни, но отношения изменились, и в 2024 году Шайло официально сменила фамилию после достижения совершеннолетия. Левин подчеркнул, что это было серьезное и осознанное решение, никак не связанное с пиаром.

Болезненные события, упомянутые адвокатом, включают громкий развод и обвинения Джоли в адрес Питта в насилии, которые, хотя и были сняты, оставили след на отношениях детей с отцом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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