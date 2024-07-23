"Манипуляции и враньё — как раз её конёк": Фадеев ответил на критику в свой адрес

Максим Фадеев ответил на критику в свой адрес

В последние два дня в сети активно обсуждают скандальное выступление певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) на Дне Металлурга в Красноярске.

Фото: Telegram-канал by Максим Фадеев, PDM

Вместо исполнения любимых хитов певица вела себя неадекватно: не попадала в ноты, трогала себя за интимные места и гримасничала. В ответ на критику Наталья объяснила своё поведение недавней смертью бабушки Лидии и конфликтом с бывшим продюсером Максимом Фадеевым, который угрожает отсудить у неё права на песни и сценическое имя.

Фадеев считает, что Наталья дискредитирует проект своим музыкальным материалом и публичными появлениями на скандальных мероприятиях, и уже консультируется с юристами для лишения её сценического псевдонима. В поддержку Натальи выступила Ксения Собчак, осудившая действия Фадеева.

"Манипуляции и вранье — как раз ее конек", — рассказал Фадеев о Глюкозе.

Продюсер подчеркнул, что когда-то относился к Наталье как к дочери и выражает соболезнования по поводу смерти её бабушки, но настаивает на сохранении проекта в том виде, в котором он был задуман.