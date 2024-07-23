Новая драма в жизни Павла Мамаева: Надежда Санько разнесла хейтеров и раскрыла семейные тайны

Павел Мамаев и Надежда Санько ожидают пополнения в семье, несмотря на критику

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Павел Мамаев и Надежда Санько, женатые уже два года, ожидают пополнения в семье. Недавно Надежда опубликовала семейные фотографии, на которых она запечатлена с округлившимся животом вместе с мужем и двумя сыновьями.

Фото: Социальные сети by Надежда Санько, PDM

Пользователи Сети по-разному отреагировали на публикацию: одни восхищались семейной идиллией, а другие критиковали и сравнивали Надежду с бывшей женой Павла, Аланой Мамаевой. Это сравнение вызвало бурную реакцию Надежды, которая резко ответила критикам.

"У меня славянская внешность, светлые глаза, свои волосы, нет анорексии!", — заявила Надежда.

Ситуация осложнилась, когда один из подписчиков заявил, что Павел не помогает своей дочери от первого брака. Надежда ответила, что девочка сама отказалась от общения с отцом. Фанаты поддерживают Надежду, отмечая, что Павел стал примерным семьянином с ней.

Несмотря на прошлые скандалы и обвинения в неверности, пара демонстрирует гармонию и счастье в семейной жизни. Подписчики верят, что их счастье настоящее и считают Надежду и Павла прекрасной парой.