Shaman стал заслуженным артистом РФ

Награда нашла своего героя: Shaman признан заслуженным артистом России

2:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области.

В школьные годы Ярослав активно участвовал в творческой жизни школы, занимался вокалом и игрой на гитаре, выступал на различных мероприятиях. В 14 лет он стал победителем Дельфийских игр. После окончания школы Ярослав поступил в колледж по специальности "руководитель народного хора".

Ярослав Дронов принимал участие в нескольких сезонах проекта "Фактор А", где его наставницей была Алла Пугачёва. В финале проекта Ярослав занял третье место.

После завершения проекта Дронов начал сотрудничество с продюсером Виктором Дробышем. Вместе они работали над созданием песен и подготовкой к выступлениям.

В 2013 году Ярослав принял участие в третьем сезоне шоу "Две звезды" на телеканале "Россия-1", где выступал в паре с Аллой Югановой.

Популярность пришла к Ярославу после того, как он исполнил песню "Я русский" в 2023 году. Эта композиция быстро стала хитом и набрала более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Также хитом молодого певца является песня "Встанем", изначально посвящавшаяся ко Дню Победы, но с началом СВО стяжавшая всенародное признание.

В песнях Шамана следует подчеркнуть искренний патриотизм, не казённый и не квасной, а искренний, исходящий от самого сердца. Именно это привлекает молодёжь, которая тонко чувствует фальшь при разговорах на патриотические темы.

Хочется верить, что слава и успех, пришедшие к молодому талантливому певцу не стали бы причиной "звёздной болезни" и не привели бы к обмельчанию его таланта, не стали бы причиной его моральной деградации, чтобы он сохранял в себе искренность и непосредственность, которые и привлекают людей к нему.