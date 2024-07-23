Молодая жена Курбана Омарова пристыдила певицу Алсу за публичный скандал

Жена Курбана Омарова не одобрила поведение певицу Алсу

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Курбана Омарова Валерия объяснила, почему считает неправильным поведение певицы Алсу, развод которой стал поводом для публичных обсуждений.

Фото: https://www.instagram.com/zimamoscow by Инстаграм Курбана Омарова is licensed under public doman

Молодая жена Курбана Омарова уверена, что певица Алсу не должна была устраивать публичных разборок с женщиной, с которой ей предположительно изменяет супруг Ян Абрамов.

"Такие вещи нужно решать между собой, а не в соцсетях. Они добились того, чего хотели, и о них теперь говорят", — выразила своё мнение Валерия.

Ранее Курбан Омаров признался, что изменял Ксении Бородиной с Валерией, однако та, по его словам, не знала о его брачном союзе.