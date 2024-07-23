Молодая жена Курбана Омарова пристыдила певицу Алсу за публичный скандал

Супруга Курбана Омарова Валерия объяснила, почему считает неправильным поведение певицы Алсу, развод которой стал поводом для публичных обсуждений.
Молодая жена Курбана Омарова уверена, что певица Алсу не должна была устраивать публичных разборок с женщиной, с которой ей предположительно изменяет супруг Ян Абрамов.
"Такие вещи нужно решать между собой, а не в соцсетях. Они добились того, чего хотели, и о них теперь говорят", — выразила своё мнение Валерия.
Ранее Курбан Омаров признался, что изменял Ксении Бородиной с Валерией, однако та, по его словам, не знала о его брачном союзе.
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