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Тарасов и Костенко отправились отдыхать с детьми на Мальдивы: "За пятым пошли"

Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы

1:03
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко и четырьмя детьми решили отдохнуть в райском курортном местечке.

Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы
Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Костенко опубликовала в "Инстаграме" короткое трендовое видео длительностью 1 секунда. На кадрах звёздное семейство с четырьмя детьми запечатлены на фоне самолёта и лазурного моря.

"Моё место силы", — написала Анастасия под видео.

Подписчики Костенко стразу догадались, что речь идёт о Мальдивах. Поклонники многодетной семьи отметили взаимосвязь между отдыхом на Мальдивах и беременностями Анастасии.

"За пятым пошли";

"Не грустите, когда отдых закончится, скоро пятый будет и снова Мальдивы":

"Здорово, пятого заделали на Мальдивах", — писали фолловеры под постом Костенко.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, как отдохнула с дочкой Настей на Бали.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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