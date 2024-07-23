Тарасов и Костенко отправились отдыхать с детьми на Мальдивы: "За пятым пошли"

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко и четырьмя детьми решили отдохнуть в райском курортном местечке.
Костенко опубликовала в "Инстаграме" короткое трендовое видео длительностью 1 секунда. На кадрах звёздное семейство с четырьмя детьми запечатлены на фоне самолёта и лазурного моря.
"Моё место силы", — написала Анастасия под видео.
Подписчики Костенко стразу догадались, что речь идёт о Мальдивах. Поклонники многодетной семьи отметили взаимосвязь между отдыхом на Мальдивах и беременностями Анастасии.
"За пятым пошли";
"Не грустите, когда отдых закончится, скоро пятый будет и снова Мальдивы":
"Здорово, пятого заделали на Мальдивах", — писали фолловеры под постом Костенко.
Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, как отдохнула с дочкой Настей на Бали.
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