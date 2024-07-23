Тарасов и Костенко отправились отдыхать с детьми на Мальдивы: "За пятым пошли"

Костенко и Тарасов улетели с детьми на Мальдивы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко и четырьмя детьми решили отдохнуть в райском курортном местечке.

Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94 by Инстаграм Анастасии Костенко is licensed under public doman

Костенко опубликовала в "Инстаграме" короткое трендовое видео длительностью 1 секунда. На кадрах звёздное семейство с четырьмя детьми запечатлены на фоне самолёта и лазурного моря.

"Моё место силы", — написала Анастасия под видео.

Подписчики Костенко стразу догадались, что речь идёт о Мальдивах. Поклонники многодетной семьи отметили взаимосвязь между отдыхом на Мальдивах и беременностями Анастасии.

"За пятым пошли"; "Не грустите, когда отдых закончится, скоро пятый будет и снова Мальдивы": "Здорово, пятого заделали на Мальдивах", — писали фолловеры под постом Костенко.

Ранее актриса Кристина Асмус рассказала, как отдохнула с дочкой Настей на Бали.

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