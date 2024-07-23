Певица Глюкоза упрекнула продюсера Максима Фадеева в предательстве

Певица Глюкоза заявила, что её предал продюсер Максим Фадеев

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Наталья Ионова, известная, как певица Глюкоза, считает, что предательство со стороны Максима Фадеева повлияло на неё негативно.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Глюкоза призналась, что последний месяц выдался для неё очень непростым. Подкосила эмоциональное состояние звезды смерть её бабушки Лидии Михайловны.

Кроме того, по словам звезды, тяжёлым ударом для неё было поведение продюсера Максима Фадеева.

"На меня началась атака моего бывшего продюсера. Я всегда относилась к нему с большим уважением и доверила стать крёстным отцом моей дочери Лидии. Конечно, такое предательство выбило меня окончательно", — призналась знаменитость в "Инстаграме"*.

Ранее продюсер Фадеев запретил Глюкозе выступать под брендом Глюк'oZa.

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