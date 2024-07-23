Певица Глюкоза рассказала, что произошло на концерте в Красноярске

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, оправдалась за свое странное поведение на концерте в Красноярске.
Певица Глюкоза опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей бабушкой Лидией Михайловной, которой уже нет в живых. Она отметила, что ей очень сложно, так как скончалась бабушка, которая, по словам певицы, была главным человеком в её жизни.
Звезда призналась, что её стали мучить бессонница и панические атаки.
"Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", — написала звезда в социальных сетях.
Знаменитость извинилась перед зрителями за своё поведение и отметила, что сцена для неё жизненно необходима.
Ранее подруга Глюкозы объяснила, что у певицы случилась личная трагедия.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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