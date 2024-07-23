Певица Глюкоза рассказала, что произошло на концерте в Красноярске

Певица Глюкоза объяснила, почему так вела себя в Красноярске

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, оправдалась за свое странное поведение на концерте в Красноярске.

Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

Певица Глюкоза опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей бабушкой Лидией Михайловной, которой уже нет в живых. Она отметила, что ей очень сложно, так как скончалась бабушка, которая, по словам певицы, была главным человеком в её жизни.

Звезда призналась, что её стали мучить бессонница и панические атаки.

"Мне прописали лекарства снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня", — написала звезда в социальных сетях.

Знаменитость извинилась перед зрителями за своё поведение и отметила, что сцена для неё жизненно необходима.

Ранее подруга Глюкозы объяснила, что у певицы случилась личная трагедия.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской