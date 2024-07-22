Стало известно, что входит в райдер Авраама Руссо

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В райдер певца Авраама Руссо входят коньяк, проживание инкогнито и гриль

0:58
Шоу-бизнес

Певец Авраам Руссо просит в своём райдере коньяк, проживание инкогнито и гриль, а также суточные. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

В райдер певца Авраама Руссо входят коньяк, проживание инкогнито и гриль
Фото: youtube.com by канал Radio Van, PDM

Большими буквами в списке требований артиста указано, что следует исключить цитрусовые фрукты. Певец предпочитает блюда на гриле, поэтому в ресторане при отеле должен быть гриль. Если его нет, то персонал всё равно должен приготовить музыканту еду, либо выплатить суточные в размере восьми тысяч рублей.

В гримёрку Руссо следует предоставить мёд и 100 грамм коньяка. Это прописано как обязательные условия.

Недавно Авраам Руссо выпустил композицию, которую посвятил мужчинам. Он отметил, что большинство треков написаны для женщин, а песен о "сильном поле" недостаточно.

Ранее стало известно, что Анастасия Ивлеева выплатила часть многомиллионного долга.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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