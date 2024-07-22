Анастасия Ивлеева погасила часть долга после ареста люксового автомобиля Lamborghini

Блогерша Анастасия Ивлеева после ареста люксового автомобиля и запрета выезда из России выплатила часть долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС).
По информации Telegram-канала Shot, Ивлеева выплатила 11,3 млн рублей. После этого за Анастасией числится задолженность в размере 9,5 миллиона рублей. Однако сотрудники ФНС сняли арест с имущества телеведущей.
Арест спорткара Lamborghini и запрет на выезд из страны были применены в отношении Анастасии Ивлеевой из-за накопившегося долга на сумму 21 млн рублей.
Сама Анастасия Ивлеева никаких комментариев по поводу своих долгов не давала.
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