Анастасия Ивлеева погасила часть долга после ареста люксового автомобиля Lamborghini

Анастасия Ивлеева погасила часть многомиллионного долга после ареста имущества

Блогерша Анастасия Ивлеева после ареста люксового автомобиля и запрета выезда из России выплатила часть долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Фото: youtube.com by канал Лука Ебков, PDM

По информации Telegram-канала Shot, Ивлеева выплатила 11,3 млн рублей. После этого за Анастасией числится задолженность в размере 9,5 миллиона рублей. Однако сотрудники ФНС сняли арест с имущества телеведущей.

Арест спорткара Lamborghini и запрет на выезд из страны были применены в отношении Анастасии Ивлеевой из-за накопившегося долга на сумму 21 млн рублей.

Сама Анастасия Ивлеева никаких комментариев по поводу своих долгов не давала.

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