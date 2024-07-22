Жена Евгения Петросяна продемонстрировала результат похудения после вторых родов

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге опубликовала фото в летнем костюме. Она обнажила живот и продемонстрировала, как похудела после вторых родов.
Блогерша признавалась подписчикам, что ещё не до конца пришла в форму, но на постоянной основе занимается пилатесом и йогой. По её словам, она не стремится достичь стандартов красоты, но внимательно относится к своему здоровью.
13 марта 2024 года Татьяна Брухунова сообщила о пополнении в семье. Она призналась, что осенью у них родилась дочь, которую назвали Матильда. Она скрывала вторую беременность, поэтому в Сети стали ходить слухи о суррогантном материнстве.
Татьяна Брухунова стала пятой женой комика Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают двоих детей – сына Вагана и дочь Матильду.
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