Жена Евгения Петросяна продемонстрировала результат похудения после вторых родов

Жена Евгения Петросяна продемонстрировала живот в летнем костюме

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в личном блоге опубликовала фото в летнем костюме. Она обнажила живот и продемонстрировала, как похудела после вторых родов.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм, PDM

Блогерша признавалась подписчикам, что ещё не до конца пришла в форму, но на постоянной основе занимается пилатесом и йогой. По её словам, она не стремится достичь стандартов красоты, но внимательно относится к своему здоровью.

13 марта 2024 года Татьяна Брухунова сообщила о пополнении в семье. Она призналась, что осенью у них родилась дочь, которую назвали Матильда. Она скрывала вторую беременность, поэтому в Сети стали ходить слухи о суррогантном материнстве.

Татьяна Брухунова стала пятой женой комика Евгения Петросяна. Вместе они воспитывают двоих детей – сына Вагана и дочь Матильду.

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