Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, чего боятся все кошки
Блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса Криштиану Роналду
Bandai Namco представит на gamescom 2024 Little Nightmares III и другие новинки
Джетлаг и его симптомы: почему путешествия на восток труднее переносить
Ученые из Канады выявили возможность романтических отношений с ИИ
Ксения Бородина активно худеет, несмотря на стройную фигуру
Как россияне готовятся к летнему отдыху
Кевин Файги посоветовал не смотреть трейлеры к фильмам
Юрист Вешкурцев: самая дешёвая комната в коммуналке в Москве стоит 2,65 млн ₽
Максим Фадеев раскрыл основные претензии к оскандалившейся в Красноярске Глюкозе

Максим Фадеев заявил, что выступления Глюкозы не соответствуют концепции проекта

0:48
Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что концерты певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, не соответствуют придуманной концепции проекта.

Максим Фадеев заявил, что выступления Глюкозы не соответствуют концепции проекта
Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, PDM

После скандального выступления артистки на Дне металлурга в Красноярске музыкальный продюсер заявил, что готовит иск в суд.

"То, что она исполняет последние 5 лет, не соответствует ни созданной мной единолично концепции проекта, ни морально-этическим нормам. В этом заключается моя основная претензия", — высказался Фадеев в беседе с VOICE.

Он также подчеркнул, что артистка не смогла бы заработать популярность, если бы в неё не вложили много денег.

Ранее Вера Брежнева вновь высказалась о разводе с Константином Меладзе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Помидоры краснеют за два дня: обычный йод ускоряет созревание томатов

Чтобы получить обильный урожай вкусных томатов, важно соблюдать несколько простых правил на этапе цветения и плодоношения.

Опрыскивание томатов борной кислотой способствует лучшему формированию плодов
Топ пород собак, которые не любят людей
Совсем не друзья: породы собак, которые ненавидят людей
Секрет обильного урожая огурцов: подкормка содой, о которой знают немногие
Лучшие подкормки для перца: вносите только под корень и в увлажнённый грунт
Байден избегает появления на камеру, его письмо об отречении может быть фальшивкой Любовь Степушова Джо Байден выходит из президентской гонки, но "домотает срок" до конца Дмитрий Плотников
Плодоношение будет длиться очень долго: этот раствор обожают огурцы
Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Огородники, внимание: эксперт раскрывает секрет спасения желтеющих огурцов
Последние материалы
Максим Фадеев заявил, что выступления Глюкозы не соответствуют концепции проекта
Колорадский жук не переносит горчицу, особенно её боятся личинки
Вера Брежнева училась жить заново после развода с Константином Меладзе
Супруга Константина Эрнста опубликовала фото в бикини на отдыхе
Названы самые травмоопасные виды спорта
Дочь Брэда Питта решила отказаться от фамилии отца из-за травмирующих событий
Экономист Кричевский: стоимости квартиры может не хватить на погашение ипотеки
Почему кошки трутся об вас: секреты поведения ваших питомцев
Перед загаром нельзя пользоваться скрабами
Рецепт освежающего малинового лимонада с мороженым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников