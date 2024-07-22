Максим Фадеев раскрыл основные претензии к оскандалившейся в Красноярске Глюкозе

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что концерты певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, не соответствуют придуманной концепции проекта.
После скандального выступления артистки на Дне металлурга в Красноярске музыкальный продюсер заявил, что готовит иск в суд.
"То, что она исполняет последние 5 лет, не соответствует ни созданной мной единолично концепции проекта, ни морально-этическим нормам. В этом заключается моя основная претензия", — высказался Фадеев в беседе с VOICE.
Он также подчеркнул, что артистка не смогла бы заработать популярность, если бы в неё не вложили много денег.
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