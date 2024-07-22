"Все опоры в один момент рухнули": Брежнева рассказала, как пережила развод с Меладзе, которого увела из семьи

Украинская певица Вера Брежнева в подкасте на YouTube-канале WOMAN INSIGHT призналась, что после развода с супругом, музыкальным продюсером Константином Меладзе была вынуждена учиться жить заново и выстраивать личные границы.
Она отметила, что на протяжении многих лет зависела от мнения окружающих и от ощущения стабильности, которое ей дарили определённые отношения.
"Мне казалось, что я потеряла внутреннюю опору, хотя потом я поняла, что у меня никогда её не было. У меня было много внешних опор, на которые я полагалась. И вот все эти опоры в один момент рухнули", — приводит её слова издание "Радио 1".
Вера Брежнева призналась, что ей было нелегко, так как в её сознании произошёл переворот. Она начала полагаться лишь на себя и свои силы, осознавая ненадёжность внешних опор.
В заключение она подчеркнула, что считала своим преимуществом неконфликтность, но позднее осознала важность умения постоять за себя.
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