Жена генерального директора Первого канала снялась в леопардовом бикини

Супруга Константина Эрнста опубликовала фото в бикини на отдыхе

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья в личном блоге поделилась снимком в леопардовом бикини.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Софьи Эрнст в Инстаграм, PDM

Актриса призналась, что находится в отпуске, где много времени посвящает отдыху.

"Сладко спала, вкусно ела, много читала, красиво гуляла. Отпуск — то, чего долго ждешь, а потом он так быстро заканчивается", — отметила артистка.

Софья Заика (в девичестве) вышла замуж за Константина Эрнста в 2017 году. Несмотря на 27-летнюю разницу в возрасте супруги воспитывают троих общих детей — дочерей Эрику и Киру, а также сына Льва.

Семейная пара предпочитает не афишировать свой союз и личную жизнь. Дочери супругов впервые появились на публике в 2023 году, отправившись вместе с родителями в Кремль.

Также у Константина Эрнста есть старшая дочь Александра, которая живёт в Нью-Йорке.

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