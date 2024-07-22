Названа истинная причина отказа дочери Брэда Питта от звёздной фамилии отца

Дочь голливудских актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло решила отказаться от фамилии отца после травмирующих событий.
Издание People со ссылкой на адвоката девушки пишет о том, что 20 июля она опубликовала в разделе объявлений газеты The LA Times новость об отказе от звёздной фамилии одного из родителей.
Девушка подала документы для соответствующей операции в день своего 18-летия. Теперь она собирается быть просто Шайло Джоли. И хотя её просьбу пока ещё не удовлетворили, это лишь вопрос времени.
Недавно в СМИ появилась информация, что дети Анджелины Джоли переживают за здоровье матери на фоне бракоразводного процесса. Сообщается, что актриса не может есть и сильно похудела.
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