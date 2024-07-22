"Возьмёшь мелочью?": Успенская высмеяла Киркорова после проигрыша в суде

Певица Любовь Успенская посмеялась в личном блоге над решением суда, обязавшим её выплатить артисту Филиппу Киркорову 280 тысяч рублей.
Она отметила, что суд оценил "честь и достоинство" народного артиста РФ в 70 тысяч рублей (моральный ущерб).
"Видимо, чаевые. Просил он с меня 10 миллионов за свои "страдания". Своим адвокатам Киркоров по квитанции заплатил один миллион рублей. Отличная сделка. Филя, возьмёшь мелочью?" — задала вопрос в публичном пространстве исполнительница.
Любовь Успенская поблагодарила своего адвоката Елену Сенину за работу.
Также суд потребовал от певицы опровергнуть порочащие репутацию артиста слова, озвученные в интервью Алёне Жигаловой.
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