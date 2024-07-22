"Ну что за кринж": бывшая жена Гуфа высказалась про внешний вид Шамана

Блогерша Айза-Лилуна Ай раскритиковала стиль певца Шамана

Блогерша Айза-Лилуна Ай раскритиковала внешний вид выступающего под псевдонимом Шаман артиста Ярослава Дронова. Её слова приводит Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Galich Ida, PDM

Айза считает, что музыканту, ставшему главным лицом российского шоу-бизнеса, необходимо в срочном порядке нанять стилиста.

"Ну что за кринж эти леггинсы из 2007, ещё и на мужчине! Я такую музыку не слушаю, но раз он теперь хедлайнер, то пора соответствовать", — пояснила бизнесвумен.

Блогерша Айза-Лилуна Ай прославилась благодаря браку с рэп-исполнителем Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Музыканту она подарила сына Сэма. Также у неё есть ребёнок от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

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