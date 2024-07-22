Успенская заплатит Киркорову за слова о женоненавистничестве

Суд обязал Любовь Успенскую выплатить 280 тыс. рублей в пользу Филиппа Киркорова

Замоскворецкий суд Москвы взыскал с певицы Любови Успенской порядка 280 тысяч рублей по десятимиллионному иску артиста Филиппа Киркорова. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: youtube.com by канал Филипп Киркоров, PDM

Успенской придётся заплатить за публичные обвинения музыканта в женоненавистничестве. Также её обязали опровергнуть порочащие высказывания.

Она озвучила свои претензии к артисту в интервью журналистке Алёне Жигаловой. По словам адвоката Киркорова, артист даже обращался за психологической помощью после интервью Успенской, так как оно доставило ему страдания.

Киркоров потребовал также от Алёны Жигаловой удалить видео разговора со всех информационных площадок и опровергнуть озвученную информацию. Жигалова принесла ему свои извинения.

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