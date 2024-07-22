"На кого больше похожа?": Семенович показала редкое фото с родителями

Певица Анна Семенович показала редкое фото родителей

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в личном блоге показала редкое фото, на котором запечатлены её родители. Она уточнила у поклонников, на кого больше похожа.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм, PDM

Экс-солистка "Блестящих" рассказала, что отправилась на дачу к родным, чтобы отметить день рождения матери.

"Сутки почти в пути, но я добралась до дачи. Приехала поздравить мамулю с днём рождения. Кстати, на кого я больше похожа?" — задала вопрос артистка.

Анна Семенович рассказывала, что мама воспитывала её в строгости, а отец, наоборот, предпочитал баловать. Для неё отношения родителей всегда были примером того, как в браке следует находить компромисс. Мать и отец певицы в прошлом году отметили 52-летие совместной жизни.

У Анны Семенович также есть младший брат Кирилл.

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