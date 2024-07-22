"Это один из мистических моментов": раскрыта последняя воля скоропостижно скончавшегося Децла

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Вдова Децла рассказала, что последняя воля рэпера была связана с завещанием

1:19
Шоу-бизнес

Вдова рэп-музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл, рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак для YouTube-проекта "Наследники", что последняя воля артиста была связана с завещанием.

Вдова Децла рассказала, что последняя воля рэпера была связана с завещанием
Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Кирилл Толмацкий ушёл из жизни в 35 лет из-за острой сердечной недостаточности. После этого у Юлии Киселёвой начались судебные разбирательства с отцом артиста Александром Толмацким за наследство.

Вдова рэпера отмечает, что за несколько месяцев до ухода музыкант планировал оформить завещание — все права на музыку он хотел передать единственному сыну.

"Это тоже один из странных мистических моментов… Он хотел оформить завещание. Если не ошибаюсь, в 2018 году он начал собирать каталог — это когда описывается каждая песня: кто автор музыки, кто автор стихов, кто исполнитель… Он не говорил про меня, когда речь шла о его творчестве. Он говорил конкретно про своего сына", — высказалась Юлия.

По её словам, из-за конфликта со свёкром она не может выполнить волю скончавшегося супруга.

Ранее продюсер Леонид Дзюник предположил, что у певицы Глюкозы могут быть проблемы в семье.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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