"Может ей хотелось поддеть кого-то": в странном поведении Глюкозы увидели проблемы с мужем

Продюсер Дзюник объяснил скандальное выступление Глюкозы проблемами дома

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник в беседе с Telegram-каналом "Звездач" выразил мнение, что певица Наталья Чистякова-Ионова оскандалилась в Красноярске из-за проблем в семье.

Фото: youtube.com by канал Онлайн-журнал о Женском, PDM

Он отметил, что, вряд ли, певица, выступающая под псевдонимом Глюкоза, вышла на сцену под воздействием каких-либо веществ.

"Я думаю, это эмоциональный взрыв перед зрителями, что её хорошо принимали, вот она и решила показать всё, что может и не может. Она вообще эмоциональная девчонка, ей, может быть, хотелось поддеть кого-то, может, у неё проблемы дома с мужем или кто у нее там сейчас", — отметил специалист.

Леонид Дзюник не поддержал решение Максима Фадеева судиться с артисткой ради лишения её авторских прав на композиции и псевдоним. Продюсер отметил, что исполнительница ничего не сказала и не сделала. Он напомнил, в каком состоянии иногда выходили подопечные Фадеева.

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