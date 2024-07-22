"Как дед с внучкой": Григорий Лепс вновь вышел в свет с 18-летней возлюбленной

Певец Григорий Лепс посетил частную вечеринку вместе с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой. Очевидцы отметили, что девушка выбрала для выхода наряд из люксового сегмента.
Несмотря на обвинения в пиаре, музыкант и его избранница, которая моложе него на 44 года, продолжают проводить время вместе. В Сети опубликовали кадр, на котором Лепс в полосатых брюках и пиджаке стоит рядом с Кибой, которая надела цветочное мини-платье, розовый жакет Chanel и сапоги Christian Dior.
Поклонники отмечают, что возлюбленные хорошо выглядят, но смотрятся как "дед с внучкой".
Сам Григорий Лепс недавно говорил, что у них всё серьезно, однако девушка пока ещё не приняла его предложение руки и сердца. Сама Аврора в ответ на хейт заметила, что не является очередной пассией артиста.
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